Brandanschlag an Bahngleisen in Celle - Züge verspäten sich

Foto: Holger Kohl dpa

Archivfoto. Polizisten und Mitarbeiter der Deutschen Bahn untersuchen am Montag (10.10.2011) bei Falkensee ein Leitungskasten an den Bahngleisen. An der Trasse nördlich von Berlin waren am Morgen Kabel in Brand gesetzt worden. Foto: Holger Kohl dpa