Hundequälerei mit Auto?

Seesen . Eine Zeugin hat nach eigenen Angaben am vergangenen Donnerstag in der Feldmark bei Seesen ein fahrendes Auto gesehen, dessen Fahrer einen Hund an der Leine neben dem PKW herlaufen ließ. Das Fahrzeug sei ihrer Meinung nach so schnell gefahren, dass der Hund drohte, sich zu überschlagen. Das teilte...