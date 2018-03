Spielsüchtiger zerstört Geldspielautomaten

Celle . Ein spielsüchtiger Kellner hat all sein Geld an einem Automaten im Lokal verzockt, das Gerät daraufhin zertrümmert und das erbeutete Geld in der nächsten Spielhalle ausgegeben. Als alle Gäste gegangen waren, trank der 36-Jährige größere Mengen Alkohol und verspielte sein Geld am...