Nach Messerattacke: Frau aus Koma erwacht

Hannover . Nach der Messerattacke in Burgwedel ist das 24 Jahre alte Opfer am Dienstag aus dem Koma erwacht. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hannover am Mittwoch mit. Die Ermittler würden jetzt ein paar Tage warten, bis die Frau vernommen werden könne. Die 24-Jährige war am Samstagabend nach einem Streit...