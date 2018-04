Auto kollidiert in Hannover mit Stadtbahn

Hannover Ein Auto ist am Ostermontag in Hannover mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Der Autofahrer sei dabei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Weshalb es zu der Kollision am frühen Abend auf der Heisterbergallee kam, war zunächst unklar. Auf Bildern von der Unfallstelle war zu sehen, wie ein Auto auf dem Dach liegt. Der Verkehr der streckenweise unterirdisch fahrenden Straßenbahn war zunächst unterbrochen. Ersatzweise fuhren Busse. dpa