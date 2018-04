Starke Frauen prägen die Landeskirche seit 50 Jahren

Dass Frauen kirchliche Ämter besetzen, war vor 50 Jahren noch keine Selbstverständlichkeit. Doch 1968 war es in der Landeskirche Braunschweig so weit: Die ersten sechs Frauen wurden zu Pfarrerinnen ordiniert. Mit einem Festgottesdienst im Braunschweiger Dom erinnerte die Landeskirche am...