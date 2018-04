Ein erfahrener Lehrer wird Bischof von Hildesheim

. Für Hildesheims neuen Bischof Heiner Wilmer wird es ein Heimspiel auf schwierigem Terrain: Wenn der 56-jährige Pater im September sein heutiges Leitungsamt bei den Herz-Jesu-Priestern in Rom gegen den Bischofssitz tauscht, ist es für ihn zwar eine Rückkehr in seine niedersächsische Heimat. In dem...