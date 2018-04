Warnstreik sorgt im Norden für Probleme im Berufsverkehr

Die Menschen in Niedersachsen und Bremen haben am Dienstagmorgen die ersten Auswirkungen des Warnstreiks im öffentlichen Dienst gespürt. Tausende Beschäftigte an Flughäfen, in Bussen und Zügen, in Kindergärten, bei der Müllabfuhr und anderen öffentlichen Betrieben legten am Morgen die Arbeit nieder.

An den Flughäfen in Hannover und Bremen müssen sich Reisende tagsüber auf massive Einschränkungen einstellen. Rund 40 Inlandsflüge fallen am Dienstag aus. Die ersten Flügen waren am frühen Morgen betroffen. In Bremen und Hannover sollten Flüge von und nach Frankfurt, München und Stuttgart ausfallen. Am Flughafen Bremen ging schon seit 07.30 Uhr nichts mehr: Die Flughafenfeuerwehr rief zur Arbeitsniederlegung auf, deshalb ruhte aus Sicherheitsgründen der gesamte Flugverkehr.

In Hannover werden den Tag über voraussichtlich neun Verbindungen betroffen sein, wie Flughafen-Sprecherin Malisa Becker sagte. Weil der Streik frühzeitig angekündigt worden sei, hätten sich viele Fluggäste wohl vorher um alternative Transportmittel gekümmert, sagte die Sprecherin. Es seien am Morgen kaum gestrandete Reisende am Flughafen Hannover gewesen. Lufthansa-Fluggäste können ihr Ticket gegen eine Bahnkarte umtauschen oder ihren Flug kostenlos verschieben.

Im Süden Niedersachsen kam es am Morgen bei Zügen des Bahnunternehmens Cantus zu Verspätungen. An den Standorten Kassel, Fulda, Göttingen und Bebra waren Mitglieder der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gegen 5.30 Uhr in den Warnstreik getreten. Doch Cantus habe alle Kräfte im Unternehmen mobilisiert, um die Züge im Berufsverkehr auf die Schiene zu bringen, so dass zunächst keine Verbindungen ausfallen mussten, wie Sprecher Uwe Reitz mitteilte. Die Beteiligung am Warnstreik sei bei Cantus aber relativ hoch gewesen.

In Emden versammelten sich am Morgen derweil nach Angaben von Verdi rund 1000 Streikende zu einer Demonstration. Mit Bussen seien sie aus Wilhelmshaven, dem Emsland und Friesland gekommen, um an der geplanten Kundgebung teilzunehmen, sagte Heike Klattenhoff, Verdi-Bezirksgeschäftsführerin Weser-Ems. dpa