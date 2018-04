777 000 Ausländer leben in Niedersachsen

777 000 Menschen mit ausschließlich ausländischer Staatsbürgerschaft leben derzeit in Niedersachsen. Das entspricht nach Angaben des Statistischen Bundesamts einem Anteil von 8,7 Prozent an der Gesamtbevölkerung Niedersachsens. Bundesweit lag der Schnitt Ende 2017 bei 11,3 Prozent. Die in Relation meisten Ausländer leben in Berlin (17,0) und Bremen (16,8 Prozent), die wenigsten in Mecklenburg-Vorpommern (4,0), Brandenburg (4,1) und Thüringen (4,2 Prozent). dpa

