Hameln Ein Rollerfahrer ist in Hameln in ein Auto gekracht, das auf einer Landstraße wendete, und ums Leben gekommen. Der 74-Jährige konnte dem Wagen des 85 Jahre alten Autofahrers nicht mehr ausweichen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hat der 85-Jährige den Rollerfahrer beim Wenden übersehen. Der 74-Jährige wurde am Samstag sofort in ein Krankenhaus gebracht. Am Samstagabend erlag er dann seinen zahlreichen Verletzungen. red

