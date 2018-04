Ein Hund der Rasse Dobermann hat in Ostfriesland eine Frau angegriffen. Foto: Hendrik Schmidt dpa/lth

Dobermann greift in Ostfriesland Frau an und verletzt sie schwer

Eine Frau ist am Montag im ostfriesischen Hesel (Kreis Leer) von einem Hund schwer verletzt worden, als sie eine Hundebox kaufen wollte. Nach Angaben der Polizei schwebte die 52-Jährige möglicherweise sogar in Lebensgefahr.

Sie war zu der 55 Jahre alten Hundebesitzerin gefahren, um eine Hundebox zu kaufen. Nachdem diese ihren Dobermann in ein Gehege gebracht hatte, stieg die 52-Jährige aus ihrem Auto aus. Der Dobermann konnte sein Gehege aber durch ein offenstehendes Tor wieder verlassen und griff die Frau unvermittelt an, bis er von der Hundehalterin gestoppt und in einen Zwinger gesperrt wurde.

Der Rettungsdienst brachte die schwer verletzte 52-Jährige in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete gegen die Hundebesitzerin ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. dpa