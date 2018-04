Junge in Hannover stirbt bei Verkehrsunfall mit Lastwagen

Ein Junge ist am Mittwoch in Hannover von einem Lastwagen überrollt und getötet worden. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Sattelschlepper-Fahrer das Kind vermutlich beim Abbiegen. Foto: Peter Steffen/dpa

Hannover Ein elf Jahre alter Junge ist am Mittwochabend in Hannover von einem Lastwagen überrollt und getötet worden.

Das Kind war offenbar mit einem Fahrrad an einer Kreuzung unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Demnach übersah der Sattelschlepper-Fahrer das Kind vermutlich beim Abbiegen. Der 36-Jährige sei mit seinem 40-Tonner an einer Ampel bei Grün gefahren. Das Kind war laut Polizei in Begleitung seiner Mutter, die hinter ihm fuhr. Ersten Ermittlungen zufolge habe auch für sie Grün an der Ampel gegolten. dpa