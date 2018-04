Ministerin Otte-Künast will Tierschutzorganisationen prüfen

Osnabrück Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast will die Gemeinnützigkeit von Tierschutzorganisationen überprüfen, wenn diese heimlich gedrehte Aufnahmen aus Ställen veröffentlichen. Man müsse sich fragen, „ob Peta und Co. zu Recht als gemeinnützig eingestuft sind“, sagte die CDU-Politikerin am Montag der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Otte-Kinast wirft den Tierschützern vor, dass derartige Aufnahmen erst Monate später veröffentlicht werden. dpa