Niedersachsen will DNA-Alterstests für Straftäter

Hannover Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) ist dafür, bei Strafverfahren künftig DNA-Tests zur Altersfeststellung der Angeklagten zu ermöglichen. Das Land plant einen entsprechenden Vorstoß zur Reform der Strafprozessordnung, sagte Havliza der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Nicht immer würden Zuwanderer ihr Alter korrekt angeben. Auch ließen sich die Angaben nur schlecht überprüfen, da es in vielen Ländern keine Geburtenregister gebe. In Strafverfahren sei es aber wichtig, das richtige Alter zu kennen. dpa