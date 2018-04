Wanderer finden Frauenleiche im Kreis Verden

Fischerhude Wanderer haben in den überschwemmten Wümmewiesen bei Fischerhude im Kreis Verden eine Frauenleiche entdeckt. Ersten Ermittlungen zufolge starb die Frau bereits vor längerer Zeit, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Todesursache war zunächst noch unbekannt. Eine Obduktion soll darüber in der nächsten Woche Klarheit bringen. Auch die Identität der Frau, die am Donnerstag gefunden wurde, war zunächst noch nicht klar. Die Polizei überprüft nun bekannte Vermisstenfälle, auch außerhalb der Region. dpa

