Braunschweiger Zoll entdeckt Entenküken auf Odyssee

Das Küken hatte sich in einer Aluminiumleiste der Fahrzeugverkleidung eingeklemmt. Foto: Zoll

Göttingen Quer durch Europa fuhr ein Küken, das sich in einem Lastwagen versteckt hatte. Der Zoll entdeckte das Tier bei Göttingen und befreite es.

Ein Entenküken hat der Zoll am vergangenen Freitag aus einem polnischen Transporter an der Autobahn 38 nahe Friedland gerettet, das teilte das Hauptzollamt Braunschweig am Montag mit.

Bei der Kontrolle des LKW huschte plötzlich ein gelber Winzling an der Innenverkleidung des Fahrzeuges entlang, ließ sich nicht mehr entdecken und quakte leise vor sich hin. Sowohl die Kontrollbeamten als auch der Fahrer begannen, die Innenverkleidung abzumontieren, und fanden ein Entenküken, das schon einen weiten Weg hinter sich hatte: Die vorangegangene Ladung des Transporters hatte aus Entenküken bestanden. Und eines hatte sich offensichtlich während der Fahrt aus Polen nach Frankreich in dem Fahrzeug versteckt. Es wurde dem Friedländer Tierschutzverein übergeben.