Hildesheim Mit der Zukunft des Pfarrberufs setzt sich die hannoversche Landeskirche auf einer Fachtagung auseinander. Mehr als 200 Pastorinnen und Pastoren werden am Dienstag zu dem Treffen erwartet, bei dem es um die Gestaltung des Berufs in den kommenden zehn Jahren geht. Wegen Umbrüchen in Kirche und Gesellschaft werde die Arbeit sich verändern. Unter anderem geht es um den verstärkten Einsatz von Ehrenamtlichen. dpa

