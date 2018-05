Schweringen/Nienburg Über den weiteren Umgang mit einer Glocke aus der Nazi-Zeit, an der Unbekannte das Hakenkreuz entfernt haben, informiert an diesem Mittwoch der Kirchenkreis Nienburg. Laut einem Gutachten ist die beschädigte Glocke der Kapelle in dem Weser-Dorf Schweringen nicht mehr zu benutzen. Anfang April hatte der örtliche Pastor mitgeteilt, dass das Hakenkreuz und Teile der nationalsozialistischen Inschrift an der Glocke weggeflext wurden. dpa

