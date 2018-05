Nach Fahrt in Menschengruppe: Haft gefordert

Stade Im Prozess um eine Autofahrt in eine Menschengruppe hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Stade eine Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten gefordert. Sie sah den Vorwurf des versuchten Mordes in sieben Fällen nicht als bestätigt an. Stattdessen müsse sich der Angeklagte (29) wegen...