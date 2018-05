Missbrauchsprozess gegen Erzieher geht auf Zielgerade

Ein Schild am Niedersächsische Staatsgerichtshof in Bückeburg weist auf Landgericht, Amtsgericht und Staatsanwaltschaft hin. Foto: Holger Hollemann/dpa

Der Missbrauchsprozess gegen einen ehemaligen Erzieher eines Kinderheims in Rinteln geht auf die Zielgeraden. Am Dienstag (11 Uhr) wird am Landgericht Bückeburg möglicherweise das Urteil gesprochen, vielleicht aber auch die Beweisaufnahme fortgesetzt. Die Anklage hatte dreieinhalb Jahre Haft gefordert. Die Verteidigung indes plädierte auf Freispruch und stellte hilfsweise mehrere Beweisanträge. Deshalb ist noch unklar, ob der Prozess am Dienstag tatsächlich zu Ende geht. Angeklagt ist ein 46 Jahre alter ehemaliger Mitarbeiter der Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit besonderem sozialpädagogischem Betreuungsbedarf.

Die Staatsanwaltschaft sah in ihrem Plädoyer sechs Fälle von sexuellem Missbrauch als erwiesen an. Zu den Taten soll es zwischen Mai 1999 und November 2009 gekommen sein. Schon vor Prozessbeginn hatte der Verteidiger des Angeklagten erklärt, dass sein Mandant die Vorwürfe bestreite.

Zu dem Missbrauch soll es in dem Heim, aber auch auf Ferienfreizeiten und im Auto des Erziehers gekommen sein, hieß es in der Anklage. Der Angeklagte hat heute beruflich keinen Kontakt zu Jugendlichen mehr und lebt im benachbarten Kreis Lippe. dpa