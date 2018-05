Minister Athusmann stellt Konzept zur Unfallsicherheit vor

Wegen hoher Unfallzahlen auf der A2 will Niedersachsen mit einer besseren Baustellenplanung die Sicherheit erhöhen. Mehrere LKW-Unfälle am Donnerstag.

Angesichts einer anhaltend hohen Unfallzahl auf der staugeplagten Autobahn 2 will Niedersachsen mit einer besseren Baustellenplanung die Sicherheit erhöhen. Nachdem der Landtag Anfang des Jahres Maßnahmen zu einer besseren Koordination der Arbeiten angemahnt hatte, informiert Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) am Donnerstag über neue Baukonzepte für die vielbefahrene Ost-West-Verbindung. Immer wieder sind Baustellen Ursache von Staus auf der A2, in denen sich viele schwere Karambolagen ereignen. In rund die Hälfte aller Unfälle sind Lastwagen verwickelt.

Nach den Zahlen der Polizei gab es 2017 auf dem niedersächsischen A2-Abschnitt 3538 Unfälle, im Vorjahr waren es 3516 Karambolagen, und 2015 krachte es 3447 Mal. Bis zu 130 000 Fahrzeuge täglich, darunter ein Drittel Lastwagen, rollen über die Route von Berlin quer durch Niedersachsen Richtung Ruhrgebiet. Nach einer ADAC-Statistik belegte die A2 im vergangenen Jahr den Spitzenplatz in der Staubilanz in Niedersachsen. 1644 Staus gab es demnach alleine auf drei besonders problematischen Abschnitten.

Die Polizei hat die Baustellen schon lange als eine Hauptursache schlimmer Unfälle auf der A2 ausgemacht. Die Arbeiten auf den Autobahnen sollten deshalb so kurz wie möglich gehalten werden, denn Baustellen blieben Gefahrenstellen, hatte die Polizeidirektion Hannover bei der Vorlage der Verkehrsunfallstatistik 2017 verlangt.

Als konkrete Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit auf der A2 fordert der ADAC neben einer besseren Koordination und einer Verkürzung der Bauzeiten auch eine Kontrolle der Baustelleneinrichtung. Geprüft werden solle, ob Beschilderungen sinnvoll und für die Autofahrer verständlich seien. Geschaut werden müsse auch, ob die Fahrspuren zu erkennen seien und die Gelb-Markierung auf dem Asphalt halte.

Eine bessere Koordination der Baustellen nicht nur auf der Autobahn, sondern auch den als Ausweichrouten dienenden Bundes- und Landstraßen verlangt die Landesverkehrswacht Niedersachsen. Regelmäßig berät bereits die „Werkstatt Autobahn“ mit verschiedenen Beteiligten von Polizei, Ministerien und Straßenbaubehörden über die Problematik.

Tote und Sperrungen nach mehreren Lastwagenunfällen auf A2, A27, A39 und A7

Bei einer Massenkarambolage von vier Lastwagen und zwei Personenwagen auf der Autobahn 2 bei Braunschweig ist ein Lkw-Fahrer ums Leben gekommen (wir berichteten). Ein Insasse wurde schwer und drei weitere leicht verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Am Ende eines Staus an einer Baustelle hatte ein Lastzug im morgendlichen Berufsverkehr einen Pkw erfasst. In der Folge fuhren weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle. Die Autobahn wurde Richtung Hannover gesperrt.

Drei weitere Lastwagenunfälle sorgten ebenfalls für Sperrungen. Nach einem tödlichen Unfall am Mittwochabend auf der A27 zwischen Verden und Langwedel, dauerten die Bergungs- und Aufräumarbeiten die ganze Nacht an, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei am Morgen mitteilte. Mit einer Aufhebung der Sperrung sei am Vormittag zu rechnen.

Ein 56-Jähriger hatte aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Wagen war den Angaben zufolge gegen eine Mittelschutzplanke geprallt, dann nach rechts gegen eine Planke geschleudert und anschließend umgekippt. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Da der Lastwagen quer zur Fahrbahn lag, erschwerten sich die Bergungsarbeiten.

Auch auf der Autobahn 39 bei Salzgitter mussten Autofahrer sich auf Behinderungen einstellen. Weil dort ebenfalls am Mittwochabend ein Gefahrgutlaster umkippte, wurde auch dort die Autobahn voll gesperrt. Verletzt wurde dabei niemand. Während am Donnerstagmorgen die Fahrbahn in Richtung Braunschweig wieder befahren werden konnte, war einem Polizeisprecher zufolge noch unklar, wann die Autobahn in Richtung Kassel wieder befahrbar sein wird.

Auf der A7 bei Soltau (Landkreis Heidekreis) geriet ein Transporter unter den Auflieger eines Lastwagens. Ein Mensch wurde dabei schwer verletzt. Einem Polizeisprecher zufolge musste die Fahrbahn in Richtung Hamburg für wenige Stunden voll gesperrt werden. In beide Richtungen staute es sich dort auf einer Länge von bis zu zehn Kilometern.

