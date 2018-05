70 Jahre Israel – eine Bestandsaufnahme

Braunschweig Darum soll es beim Leserforum am 5. Juni im BZV Medienhaus gehen.

Siebzig Jahre nach seiner Gründung hat der israelische Staat viele Herausforderungen erfolgreich bewältigt. Aber einen Traum hat er noch nicht erfüllt: Frieden mit all seinen Nachbarn. Die Welt glaubt an die Zwei-Staaten-Lösung, doch immer mehr Israelis und Palästinenser verabschieden sich davon. Welche Alternativen sehen sie?

Das ist das Thema des Leserforums „70 Jahre Israel: Entwicklung und Perspektiven“, das die Braunschweiger Zeitung in Kooperation mit der Deutsch-Israelischen Gesellschaft Braunschweig veranstaltet. Der Publizist und Nahost-Experte Dr. Gil Yaron wird in einem Vortrag berichten, wer welche Zukunftsvision verfolgt und was sie bedeuten könnte.

Zudem widmet er sich in seinem Vortrag auch den anderen Herausforderungen – von innen und außen – denen sich der jüdische Staat stellen muss, wenn er weitere 70 Jahre überleben will. Es soll ausreichend Zeit für Fragen aus dem Publikum geben. Die Moderation des Abends übernimmt Chefredakteur Armin Maus.

MELDEN SIE SICH AN: „70 Jahre Israel: Entwicklung und Perspektiven“ findet statt am Dienstag, 5. Juni, 19 Uhr, im BZV Medienhaus, Hintern Brüdern 23, Braunschweig. Anmeldung erforderlich: Melden Sie sich bitte an mit Ihrem Namen, Adresse, Rufnummer, Zahl der Plätze und dem Stichwort „Israel“ bis Freitag, 1. Juni, 18 Uhr, per E-Mail unter: veranstaltung@bzv.de oder per Fax: (05 31) 3 90 03 04. Der Eintritt ist frei, die Plätze sind begrenzt.