Nachlasspfleger muss wegen Untreue in Haft

Göttingen Weil er knapp 1,3 Millionen Euro in die eigene Tasche gesteckt hat, kommt ein amtlich bestellter Nachlasspfleger hinter Gitter. Das Landgericht Göttingen verurteilte den 49-Jährigen am Mittwoch wegen Untreue in 163 Fällen zu dreieinhalb Jahren Haft. Außerdem werde das veruntreute Geld eingezogen,...