Brand in Wohnhaus in Ostfriesland – eine tote Person

Aurich Bei einem Wohnhausbrand in Aurich ist am Donnerstagmorgen ein Mensch gestorben. Drei Bewohner konnten sich noch aus dem Haus retten, wie ein Polizeisprecher sagte. Details zum Opfer und der Unfallursache konnte er zunächst nicht nennen. Die Löscharbeiten waren am frühen Donnerstagmorgen noch nicht beendet. Ein großes Aufgebot von Feuerwehr- und Rettungskräften war vor Ort. dpa