56-Jähriger stirbt bei Feuer in Gartenlaube in Göttingen

Göttingen Bei einem Brand in seiner Gartenlaube ist ein 56-jähriger Mann aus Göttingen ums Leben gekommen. Es handle sich um einen tragischen Unglücksfall, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das hätten Untersuchungen durch Brandexperten des Landeskriminalamt ergeben. Ein Fremdverschulden sei dem Obduktionsergebnis zufolge auszuschließen. Weitere Details nannte die Polizeisprecherin nicht. Die Feuerwehr hatte die Leiche des Mannes am Mittwoch während der Löscharbeiten entdeckt. dpa