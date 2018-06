Flüge für Seehundzählung in Niedersachsen starten

An der Nordseeküste sollen am Donnerstag die ersten Flüge zur Zählung der Seehunde beginnen. Experten fliegen dabei in geringer Höhe über das Wattenmeer, um die auf Sandbänken ruhenden Tiere zu erfassen. Von den Niederlanden bis Dänemark sind die kleinen Maschinen unterwegs, in Niedersachsen sind an fünf Terminen bis Ende August 15 Flüge geplant.

Die Flugzeuge starten jeweils bei Niedrigwasser in Emden, Mariensiel bei Wilhelmshaven und Nordholz bei Cuxhaven. Im Herbst werden die Zahlen aus den drei Ländern zusammengerechnet. 2017 lag der Rekordwert bei knapp 10 000 Tieren. dpa