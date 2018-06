Ein Jahr Prostituiertenschutzgesetz - Kritik und Zweifel bleiben

Eine Leuchtreklame in Form eines roten Herzens ist an der Außenfassade eines Bordells zu sehen. Foto: Patrick Seeger/dpa

Die Kritik am Prostituiertenschutzgesetz reißt auch gut ein Jahr nach Inkrafttreten nicht ab. „Es zeigt sich, dass das Gesetz ein Bürokratiemonster ist“, sagte Charlie Hansen, Generalsekräterin beim Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistung (BesD) in Berlin. Für viele Betroffene sei es verwirrend, dass in den Bundesländern verschiedene Behörden mit den Aufgaben betraut wurden. Das gelte auch für Niedersachsen.

Das Bundesgesetz trat zum 1. Juli 2017 in Kraft und soll unter anderem den Schutz vor Ausbeutung, Zuhälterei, Gewalt und Menschenhandel verbessern. An der Umsetzung hapert es Hansen zufolge, weil die Anforderungen des Gesetzes sowohl Betroffene als auch Beratungsstellen und Behörden an die Grenzen bringen. Die Mittel und Ressourcen, die das Gesetz beanspruche, würden dringend an anderen Stellen benötigt.

Zudem gibt es Zweifel, ob sich mit den Instrumenten des Gesetzes die gewünschten Ziele umsetzen lassen, wie eine Sprecherin der Stadt Braunschweig auf Anfrage der Deutschen Presse Agentur sagte. Vor allem die Kosten für die Anmeldungen, die darauf folgenden Steuerpflichten und die Zahlung von Sozial- und Krankenversicherung könnten abschreckend wirken und nicht wenige Prostituierte erst recht in die Illegalität treiben.

Diese Auffassung der Arbeitsgemeinschaft der Kommunalen Spitzenverbände teilt die Stadt Braunschweig der Sprecherin zufolge. Von den nach Schätzungen der Polizei 500 Prostituierten hätten sich bisher 245 angemeldet. 251 seien vom Gesundheitsamt beraten worden. Für einen Großteil der Beratungen sei ein Dolmetscher erforderlich.

Auch in Hannover müssen nach Angaben eines Sprechers wegen der sprachlichen Barrieren Dolmetscher von der Stadt finanziert werden. 545 Anmeldegespräche wurden ihm zufolge dort geführt. Allerdings sei die Terminzuverlässigkeit der Prostituierten verbesserungswürdig, wodurch Mehraufwand entstehe. Ein Problem ist laut Stadtverwaltung auch die Beurteilung, ob für sexuelle Dienstleistungen eine Erlaubnis nötig ist oder nicht.

Für Charlie Hansen vom BesD lässt das Gesetz nur begrenzt Spielraum bei der Umsetzung. Nachdem es in vielen Ländern einige Zeit gedauert hatte, bis die einzelnen Aufgaben festgelegt waren, blieb ihrer Auffassung nach kaum Zeit, geeignetes Personal zu finden und Strukturen aufzubauen. Auch wenn viele Behörden ihrer Meinung nach ihr Bestmögliches dafür getan haben.

In Niedersachsen legte ein Beschluss der Landesregierung mehr als zwei Monate nach Inkraftreten des Gesetzes fest, dass die Kommunen zuständig sind. Demnach müssen sich Prostituierte dort anmelden und erhalten eine Gesundheitsberatung. Auch die Erlaubnis für Bordelle soll die zuständige Kommune erteilen, hieß es damals aus der Staatskanzlei. Soweit ist man in Hannover aber noch nicht. Zunächst sollten dort nach Worten des Sprechers die große Anzahl der Anmeldungen abgearbeitet werden. Nun werde man sich zeitnah mit den Konzessionierungen auch noch zum 1. Juli 2017 beschäftigen. Aufgrund einer Übergangsregelung würden die Bordelle derzeit rechtmäßig betrieben. dpa