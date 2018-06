Reformationstag wird neuer Feiertag in Niedersachsen

Hannover Der Reformationstag am 31. Oktober ist neuer gesetzlicher Feiertag in Niedersachsen. Das hat der Landtag in Hannover mit großer Mehrheit beschlossen.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte den Vorschlag der Landesregierung verteidigt. Er habe stets seine Meinung gesagt, es habe keine Hinterzimmer-Entscheidung gegeben, sagte Weil am Dienstag während der abschließenden Debatte im Landtag. "Der Reformationstag ist derjenige, der am breitesten in der Gesellschaft verankert ist." Weil verwies darauf, dass es für keinen der diversen Alternativ-Vorschläge eine eindeutige Mehrheit gegeben habe.