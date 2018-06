19-Jährige sticht Bundespolizisten vorm Bremer Bahnhof in den Arm

Bremen Mit einem Taschenmesser hat eine 19-Jährige einen Bundespolizisten vor dem Bremer Hauptbahnhof in den Arm gestochen. Wieso die junge Frau den 45-jährigen Beamten angriff, war nach Angaben der Ermittler am Donnerstag zunächst unklar. Sie flüchtete nach dem Angriff am frühen Morgen. Der Verletzte konnte sie nach kurzer Verfolgung stellen. Kollegen kamen ihm zu Hilfe. Weil die 19-Jährige das Messer nicht weglegen wollte, benutzen diese Pfefferspray und überwältigten die Frau. Ärzte behandelten den verletzten Polizisten im Krankenhaus, das er anschließend verlassen konnte. Die 19-Jährige war betrunken und hatte Drogen genommen. Sie erlitt einen Kreislaufzusammenbruch und kam in eine Klinik. Die Polizei bewacht sie dort. dpa

