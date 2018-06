Der Cannabiskonsum bei Minderjährigen hat sich laut Polizei in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Der rasant steigende Cannabiskonsum von Kindern und Jugendlichen in Niedersachsen macht der Polizei Sorge. Binnen zehn Jahren verdoppelten sich die von der Polizei festgestellten Verstöße Minderjähriger mit Cannabis, teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag in Hannover mit.

Obwohl überwiegend Jungen mit Cannabis auffallen, hat sich die Zahl der ertappten Mädchen zwischen 2008 und 2017 ebenfalls stark erhöht, wie aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervorgeht. dpa