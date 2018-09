Stark "übergewichtiger" Autofahrer sorgt in Hannover für Aufsehen

Ein Autofahrer, der so dick ist, dass er alle fünf Plätze eines Cabrios belegt? Viele Passanten rieben sich am Mittwoch in der Innenstadt von Hannover verwundert die Augen, zückten ihre Smartphones und machten Fotos. Erst auf den zweiten Blick fiel auf, dass nur ein Mann in einem großen Kostüm am Steuer des Autos sitzt.

Es handelte sich um einen Schauspieler, der im Mittelpunkt eines Werbespots eines Unternehmens stand, das in Hannover Taxis, Bussen und Straßenbahnen Konkurrenz macht. Zahlreiche Kameraleute filmten die ungewöhnliche Fahrt. Ein Aufkleber an dem Auto trug die Aufschrift: "Ich brauche fünf Sitzplätze. Du nicht. #fahrtzusammen" Wann und wo der Spot zu sehen sein wird, blieb zunächst unklar. dpa