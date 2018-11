Hannover. Die erste Kältewelle sorgt in Teilen Niedersachsens für Glätte und Unfälle. Es gibt Verletzte. Auch kommende Woche müssen die Autofahrer aufpassen.

Erste Straßenglätte sorgt für viele Unfälle in Niedersachsen

Eisige Temperaturen und Glätte haben am Wochenende für zahlreiche Unfälle auf Niedersachsens Straßen gesorgt. In Emlichheim (Grafschaft Bentheim) wurde ein 40-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Er rutschte mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße, prallte gegen einen Baum und überschlug sich anschließend.

Hauptsächlich Blechschäden

In Uslar im Landkreis Northeim überschlug sich eine 18-Jährige ebenfalls mit ihrem Auto, nachdem sie wegen der Glätte ins Schleudern gekommen war. Die Fahrerin und ihr 17 Jahre alter Beifahrer wurden dabei verletzt. Auch im Emsland gab es wegen der Glätte zahlreiche Unfälle. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Meistens blieb es allerdings bei Blechschäden. Die Beamten schätzen den Gesamtschaden auf rund 15 000 Euro.

Immer wieder Frost und Glätte

Auch in den kommenden Tagen müssen Autofahrer mit glatten Straßen rechnen. Ab einer Höhe von 500 Metern kann es am Montag schon den ersten Schnee geben. Besonders im Harz besteht dann nachts auch Gefahr durch überfrierende Nässe auf den Straßen. Auch am Dienstag und Mittwoch kann es bei Temperaturen um die zwei Grad niedersachsenweit immer wieder Bodenfrost und glatte Straßen geben.