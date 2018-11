Blitzer-Bußgelder bringen großen Städten Millioneneinnahmen

Ein Blitzer zur Geschwindigkeitskontrolle von Verkehrsteilnehmern steht an einer Straße in Hülperode. Die Blitzer bringen den Städten Niedersachsens Millioneneinnahmen.

Hannover. Raser spülen Millionen in die kommunalen Kassen. Spitzenreiter in Niedersachsen ist Hannover, auch Braunschweig dürfte aber noch siebenstellig werden.

Bußgelder von Verkehrssündern bringen Bremen und den großen Städten Niedersachsens pro Jahr Millionen Euro ein. Spitzenreiter bei den Strafen durch Blitzeranlagen sind dabei die niedersächsische Landeshauptstadt und das Land Bremen mit Einnahmen für das vergangene Jahr von jeweils rund 5,1 und 6,8 Millionen Euro, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Dieses Jahr wohl etwas weniger Einnahmen

In Bremen, Hannover und Osnabrück werden die Einnahmen durch Geschwindigkeitsüberschreitungen voraussichtlich bis zum Jahresende etwas unter dem Wert des Vorjahres liegen. Bremen registrierte bisher Bußgelder in einer Gesamthöhe von 3,49 Millionen Euro, in Hannover waren es bis Ende Oktober etwa 3,7 Millionen Euro und Osnabrück zählte in den ersten drei Quartalen gut 814 000 Euro.

Braunschweig gleichbleibend

In Oldenburg und Braunschweig verharrt die Gesamthöhe der Bußgelder etwa gleichbleibend auf dem Niveau des Vorjahres. Oldenburg geht bis zum Ende des Jahren von Einnahmen von rund einer Millionen Euro aus, Braunschweig kommt schon jetzt auf rund 938 000 Euro. In Göttingen waren die Einnahmen bereits von 2016 auf 2017 um etwa 70 000 leicht auf knapp 1,6 Millionen Euro gesunken. Für dieses Jahr hat die Stadt noch keine aktuellen Zahlen erhoben.