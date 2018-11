Weihnachtsbaum für den Reichstag kommt wieder aus dem Harz

Dieses Bild aus 2016 zeigt, wie eine Fichte aus dem Harz verladen wird, die in Berlin aufgestellt werden soll. Auch in diesem Jahr kommt der Weihnachtsbaum für den Reichstag aus dem Harz.

Der Weihnachtsbaum vor dem Berliner Reichstag wird auch in diesem Jahr aus Niedersachsen kommen. In der nächsten Woche werde bei Altenau im Harz die Fichte für den Bundestag geschlagen, kündigte ein Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten an. Ein solcher bis zu 20 Meter großer Baum, könne bis zu 3600 Euro kosten, sagte der Forstsprecher in Clausthal-Zellerfeld.

Weihnachtsbäume auf dem Land günstiger

Die Preise für herkömmliche Weihnachtsbäume bleiben nach Angaben des Landvolks Niedersachsen in diesem Jahr weitgehend stabil. Eine zwei Meter große Nordmann-Tanne werde voraussichtlich zwischen 40 und 50 Euro kosten. Das sei etwa so viel wie im vergangenen Jahr, sagte eine Sprecherin. Im ländlichen Raum seien die Preise dabei niedriger als in Ballungsgebieten, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger (BVWE), Martin Rometsch.

Die Ernte der „normalen“ Weihnachtsbäume hat ihm zufolge vielerorts bereits begonnen. Dies gelte vor allem für die Lieferanten von Baumärkten oder Discountern, sagte Rometsch. „Die Direktvermarkter, die Weihnachtsbäume über einen eigenen Verkaufsstand vertreiben, beginnen dagegen mit dem Einschlagen zumeist erst Ende November.“

Nordmann-Tannen kommen mit Dürre gut zurecht

Der trockene Sommer habe den Bäumen, die dieses Jahr auf den Markt kommen, im übrigen nicht wesentlich geschadet, berichtete die Landvolk-Sprecherin. Dies gilt nach Angaben des Erzeugerverbands vor allem für die Nordmann-Tanne. „Die ursprünglich aus dem Kaukasus stammenden Bäume sind gut an Trockenheit angepasst“, sagte Rometsch. „Im Gegensatz zu Fichten zum Beispiel haben sie Pfahlwurzeln, die sehr tief in den Boden kommen.“

Die Nordmann-Tanne ist ihm zufolge nach wie vor auch der beliebteste Weihnachtsbaum der Deutschen. Von den geschätzt bis zu 25 Millionen verkauften Bäumen pro Jahr seien rund 80 Prozent Nordmann-Tannen. „Es folgen Blaufichte, Rotfichte und andere Nadelbäume“, sagte Rometsch.

Weihnachtsbäume „Made in Germany“

Die meisten hierzulande verkauften Weihnachtsbäume stammten dabei von deutschen Plantagen. Der Importanteil, der vor 20 Jahre noch bei etwa 25 Prozent gelegen habe, betrage heute nur noch rund zehn Prozent, sagte BVWE-Geschäftsführer Rometsch. „Die deutschen Erzeuger haben sich immer besser auf die Nachfrage nach gerade und tadellos gewachsenen Bäumen eingestellt.“

Alleine in Niedersachsen gibt es nach Angaben des Landvolks rund 600 Weihnachtsbaum-Erzeuger. Die Gesamtanbaufläche beträgt landesweit rund 4000 Hektar. dpa