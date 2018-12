Acht Verletzte bei Wohnungsbrand in Hannover

In einem Gebäudekomplex mit vielen Wohneinheiten war es am Morgen zu einem Brand im Dachgeschoss gekommen.

Hannover Bei einem Wohnungsbrand in Hannovers Stadtteil Ahlem sind nach Feuerwehrangaben acht Menschen am Samstagmorgen verletzt worden - zwei davon schwer.

Bei einem Wohnungsbrand in Hannover-Ahlem sind nach Feuerwehrangaben acht Menschen verletzt worden - zwei davon schwer. Insgesamt mussten am Samstagmorgen zunächst rund 60 Bewohner des Gebäudekomplexes mit insgesamt 360 Wohneinheiten in Sicherheit gebracht werden, wie ein Sprecher mitteilte. Unter ihnen waren auch einige ältere Personen. Das nach mehreren Stunden gelöschte Feuer war aus noch unbekannter Ursache in einer Wohnung auf der dritten Etage ausgebrochen. Die Flammen schlugen beim Eintreffen der ersten Löschzüge unter starker Rauchentwicklung aus den Fenstern und griffen dann schnell auf den Dachstuhl über.

Die Feuerwehr hatte zunächst Probleme, zum Brandherd in der Wohnung im rückseitigen Teil des Gebäudes zu gelangen. Zwischenfälle bei der von der Polizei unterstützten Räumungsaktion gab es den Angaben zufolge nicht. Allerdings reagierten einige der Mieter verstört, als sie aus dem Bett geklingelt wurden.

Bei einem der Leichtverletzten handelt es sich um einen Feuerwehrmann, der eine Kreislaufkollaps erlitt. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot von 108 Mann und 43 Fahrzeugen vor Ort. Ein benachbarter Supermarkt wurde kurzerhand umfunktioniert zur Betreuungstätte für 35 Anwohner und zum Teil auch für Verletzte. Später kamen auch zwei Busse der Feuerwehr zum Einsatz, um die Anwohner aufzunehmen.

Die Rettungskräfte mussten zudem immer wieder besorgte Anwohner beruhigen, die in ihre Wohnungen zurück wollten. Geprüft wird nun, wieviele der Wohnungen noch bewohnbar sind. Im Laufe des Tages soll dann auch der während der Brandbekämpfung abgestellte Strom fürs Haus wieder fließen. «Insgesamt 15 Mietern wurden von der Stadt erst mal Ausweichquartiere angeboten», sagte Feuerwehr-Sprecher Clemens Hoppe. Bei ihnen steht bereits fest, dass ihre neben dem Brandherd gelegegen Unterkünfte vorerst unbewohnbar sind. dpa