Erneut Warnstreiks im Großhandel - auch in Braunschweig

In der Tarifrunde des niedersächsischen und bremischen Großhandels gibt es weitere Warnstreiks. Zu einem Arbeitskampf seien die insgesamt mehr als 2000 Beschäftigten an den Edeka-Lagerstandorte in Wiefelstede und Lauenau sowie am Umschlagpunkt Braunschweig und beim Edeka Foodservice Weyhe...