Region wird Erdkabel-Pionier: Rohre erstmals per Pflug verlegt

Der Netzbetreiber Tennet hat am Dienstag bei Salzgitter erstmals einen Mehrfachpflug zur Verlegung von leeren Rohren für Stromleitungen getestet. Dank des Pfluges sollen sich die für die Energiewende so dringend benötigten Stromtrassen schneller, bodenschonender und günstiger per Kabel in die Erde...