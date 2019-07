Bad Gandersheim. Der Flugschüler war am Sonntag unter Anleitung eines Fluglehrers allein in der Luft, als die Maschine eine Baumspitze streifte und abstürzte.

Segelflugzeug abgestürzt: Flugschüler in Bad Gandersheim verletzt

Beim Absturz eines Segelflugzeugs auf dem Flugplatz im südniedersächsischen Bad Gandersheim ist ein Flugschüler verletzt worden. Der 18-Jährige sei mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei in Northeim am Montag mit.

Segelflieger streift Baumspitze und stürzt ab

Der Flugschüler war am Sonntagnachmittag unter Anleitung eines Fluglehrers allein mit dem Segelflugzeug des Typs ASK 21 in der Luft, als die Maschine beim Landeanflug aus bisher unbekannter Ursache eine Baumspitze streifte und abstürzte. dpa