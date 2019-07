Hannover: Mutter wehrt Betrunkenen mit Holzbrett ab

Mit einem Holzbrett ist eine 31-jährige Mutter in Hannover gegen einen betrunkenen Angreifer vorgegangen. Der alkoholisierte Mann hatte zuvor den zweijährigen Sohn der Frau an einer Haltestelle der Stadtbahn ohne erkennbaren Grund zu Boden geschubst, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 36-Jährige erlitt bei dem Vorfall am Sonntagnachmittag Verletzungen am Kopf.

Mann wirft Holzbrett zurück

Nach dem Schlag warf der Mann das Holzbrett zurück in Richtung Mutter und Kind, traf dabei aber nur ein parkendes Auto. Als Polizisten den Mann zu einem Krankenwagen begleiteten, attackierte er auch die Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab 3,36 Promille. Gegen den 36-Jährigen wird wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und tätlichem Angriff auf Beamte ermittelt.

Die 31-jährige Mutter muss sich wegen Körperverletzung verantworten. Da der Auslöser für den Streit im Norden Hannovers noch unklar ist, sucht die Polizei Zeugen. dpa