Grüne wollen wissen: Wie gefährlich sind Neonazis in der Region?

104 Fragen zum NSU, 5 zum Mordfall Lübcke, 3 zur Neonazi-Szene in Braunschweig. Die Grünen fordern mit drei Anfragen an die Landesregierung Aufklärung über rechtsextreme Netzwerke in Niedersachsen. Und unsere Region spielt dabei eine große Rolle. „Das Ziel ist, Licht ins Dunkel der Neonazi-Szene zu...