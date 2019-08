Zwei Häftlinge aus niedersächsischen Gefängnissen flüchtig

Ein Häftling aus der Justizvollzugsanstalt Lingen ist seit mehreren Tagen flüchtig. Der 42 Jahre alte Mann war am Freitag vom Freigang nicht in den offenen Vollzug der Haftanstalt zurückgekehrt, wie das Justizministerium in Hannover am Montag mitteilte. Zuvor hatte der Radiosender ffn darüber berichtet. Der Häftling hat ein Drogendelikt begangen und gilt nicht als gefährlich.

Häftling besuchte Familienmitglied

Bereits seit Ende Juni ist laut Ministerium zudem ein 23 Jahre alter Häftling des Jugendgefängnisses in Hameln auf der Flucht. Der Mann, der eine Haftstrafe wegen Brandstiftung und Diebstahl verbüßte, entwich bei einem begleiteten Ausgang. Er war bei einem erkrankten Familienmitglied zu Besuch. Nach Angaben des Ministeriums geht von dem 23-Jährigen keine Gefahr für die Bevölkerung aus. dpa