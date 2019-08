Autofahrer sollten sich am Wochenende erneut auf viele Staus auf den Autobahnen in Richtung Norden und Süden einstellen (Symbolbild).

Hannover. In einigen Bundesländern enden die Ferien. Der Verkehr dürfte es an diesem Wochenende daher noch einmal in sich haben, warnt der ADAC.

Experten warnen vor Stau und Sturm am Wochenende in Niedersachsen

Es wird stürmisch – und viel Verkehr auf den Straßen dürfte es auch geben: Dieses Wochenende dürfte es noch einmal in sich haben, sagen die Experten des Deutschen Wetterdienstes und des ADAC.

Autofahrer sollten sich erneut auf viele Staus auf den Autobahnen in Richtung Norden und Süden einstellen, sagte ADAC-Sprecherin Christine Rettig. In einigen Bundesländern wie Rheinland-Pfalz, Hessen oder Mecklenburg-Vorpommern enden die Sommerferien an diesem Wochenende, in Niedersachsen und Bremen am kommenden Mittwoch.

Hamburg wird zum Nadelöhr

Vor allem auf der Autobahn 7 dürfte es wegen vieler Baustellen eng werden, sagte Rettig. Aber auch auf der Autobahn 1 müssen Autofahrer Geduld mitbringen: Eine Kette von Baustellen, beginnend in NRW bis Vechta, dürfte den Verkehr ausbremsen. Ein Nadelöhr sei Hamburg, auch was den Verkehr von und nach Lübeck angehe.

Wettermäßig müssten sich vor allem Küsten- und Inselbewohner auf ein eher stürmisches Wochenende einstellen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes. Auch Teile des Binnenlandes werden betroffen sein. Örtlich könne der Sturm über Ostfriesland in Böen auf Stärke 10 anwachsen. Auch der Sonntag soll windig werden.

Bis 27 Grad in Südniedersachsen

Angenehmer sollte es in der Heide und in Südniedersachsen sein, wo die Temperaturen auf rund 27 Grad am Samstag steigen. Grundsätzlich gilt: Je näher man Ostfriesland und der Küste kommt, desto stürmischer wird es. dpa