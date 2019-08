Zwei Brüder nach tödlicher Messerattacke in Hannover vor Gericht

Die zwei Angeklagten sitzen im Gerichtssaal im Landgericht Hannover. Ein halbes Jahr nach der tödlichen Messerattacke auf einen 18-Jährigen in Hannover stehen die beiden Verdächtigen wegen Totschlags vor Gericht. Die 17 und 21 Jahre alten Männer sollen ihr Opfer laut Anklage nach einem gemeinsam gefassten Tatplan am 22. Februar angegriffen und getötet haben.

Ihren Opfern sollen sie in Rücken, Hinterkopf und Richtung Hals gestochen haben: Ein 18-Jähriger starb an einem zweifachen Lungendurchstich. Zwei 17 und 21 Jahre alte Brüder müssen sich wegen einer tödlichen Messerattacke in der Nähe des Opernhauses seit Donnerstag am Landgericht Hannover verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unter anderem gemeinschaftlichen Totschlag vor. Ein zweiter 18-Jähriger wurde bei der Attacke lebensgefährlich verletzt. Er saß zum Prozessauftakt als Nebenkläger im Saal.

Gericht lehnt Antrag der Verteidigung ab

Die Hintergründe für die Auseinandersetzung am Abend des 22. Februar sind unklar. Die Beteiligten saßen auf einer Treppe an der Seite der Oper. Der Platz in der Innenstadt ist ein bei jungen Leuten beliebter Treffpunkt. Zwei weitere junge Männer wurden bei dem Messerangriff leicht verletzt.

Am ersten Verhandlungstag lehnte das Gericht einen Antrag der Verteidigung ab, die Öffentlichkeit auszuschließen. Der jüngere Angeklagte sei zur Tatzeit nicht weit entfernt von der Volljährigkeit gewesen, begründete die Vorsitzende Richterin Monika Thiele. Beide können mit einer Verurteilung nach Jugendstrafrecht rechnen – der ältere als Heranwachsender. Zu den Tatvorwürfen äußerten sich die beiden Brüder zu Prozessbeginn nicht.

Weiterer 17-Jähriger wegen Strafvereitlung angeklagt

Die beiden sitzen in der Jugendanstalt Hameln in Untersuchungshaft, sie wurden in Handschellen zur Anklagebank geführt. Mit Kapuzenpulli und Undercut-Frisuren wirkten sie jungenhaft. Der jüngere ging vor der Tat in Lingen zur Schule. Der ältere lebte zuletzt in Vechta lebte. Von ihren Eltern ist laut Gerichtssprecher nichts bekannt.

Wegen Strafvereitlung mitangeklagt ist ein weiterer 17-Jähriger. Nach der Tat soll das Duo das Messer in einen Papierkorb am Hauptbahnhof geworfen haben. Der mitangeklagte 17-Jährige aus Hannover soll es dort herausgeholt und auf die Gleise geworfen haben, um die Brüder vor Strafverfolgung zu schützen. Für den Prozess sind insgesamt neun Verhandlungstage angesetzt. Das Urteil könnte demnach am 2. Oktober gesprochen werden. dpa