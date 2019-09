Niedersachsen: Jedes dritte Kleinkind geht zur Tagesbetreuung

Etwa 72.000 Kinder gehen in Niedersachsen in eine Kindertageseinrichtung.

In Niedersachsen besucht fast jedes dritte Kind unter drei Jahren eines Tagesbetreuung. Zum Stichtag 1. März 2019 befanden sich landesweit 72.000 Jungen und Mädchen in einer Kindertageseinrichtung. Dies entspreche einem Anteil von 32,1 Prozent an der entsprechenden Altersgruppe, berichtete das Statistische Bundesamt (Destatis) in Wiesbaden am Donnerstag.

Niedersachsen liegt unter dem Bundesdurchschnitt

Im Bundesdurchschnitt wurden 34,3 Prozent der Kinder unter drei Jahren in einer Einrichtung betreut. Dies sind 3,7 Prozentpunkte mehr als am 1. März 2018. Die höchste Betreuungsquote unter den Bundesländern hatte Sachsen-Anhalt (58,2 Prozent), die niedrigsten Quoten weisen Bremen (28,4) und Nordrhein-Westfalen (28,2 Prozent) auf.

Je nach Alter sehr unterschiedlich

Große Unterschiede in der Betreuungsquote gab es bei den einzelnen Altersgruppen. In Niedersachsen wurden 1,5 Prozent der unter Einjährigen, 34,7 Prozent der Ein- bis-Zweijährigen sowie 59,3 Prozent der Zwei- bis Dreijährigen betreut. Zur Kindertagespflege gehören Kindertagesstätten sowie öffentlich geförderte Betreuungsplätze bei Tagesmüttern oder -vätern.