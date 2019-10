DGB kritisiert sinkende Tarifbindung - Arbeitgeber: „pure Polemik“

Mehrdad Payandeh, DGB-Chef in Niedersachsen, kritisiert die Tarifpolitik der Arbeitgeber (Archivfoto).

Hannover. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisiert, dass es in nur noch einem Drittel der Firmen Tarifverträge gebe. Arbeitgeber widersprechen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat die abnehmende Tarifbindung in der niedersächsischen Wirtschaft bemängelt - und sieht drastische finanzielle Folgen für die öffentlichen Haushalte. Nach eigenen Analysen gebe es inzwischen in nur noch einem Drittel der Firmen Tarifverträge.

Der DGB berechnet Einbußen von 4 Milliarden Euro auf Kosten der Öffentlichkeit

Damit oft verbundene geringere Löhne führten zu Mindereinnahmen von jährlich etwa 4,7 Milliarden Euro bei Sozialversicherung und Einkommensteuer, teilte der DGB am Freitag mit. „Das Geld wird gebraucht für den sozialen Ausgleich, für Investitionen in Infrastruktur und Bildung“, forderte DGB-Bezirkschef Mehrdad Payandeh. Beschäftigte ohne Tarifvertrag hätten zudem eine deutlich geringere Kaufkraft, der DGB bezifferte die entsprechenden Einbußen in Niedersachsen auf etwa 4 Milliarden Euro pro Jahr.

Institut wirft dem DGB „pure Polemik“ vor

Die Unternehmen wiesen die Kritik zurück. Wegen rückläufiger Tarifbindung an den Pranger gestellt zu werden, sei „pure Polemik“, entgegnete das Institut der Norddeutschen Wirtschaft in Hannover. Die Entscheidung über Abschluss oder Ablehnung sei bei Tarifverträgen eine Grundfrage der Tarifautonomie: „Niemand „stopft“ sich die Taschen voll, und niemand geht durch unternehmerisches Handeln „leer“ aus.“ Die Abnahme der Tarifbindung liege vor allem daran, dass für Tarifverträge mittlerweile statt Mindeststandards Maximalforderungen gestellt würden: „Gewerkschaften sollten hier umdenken.“