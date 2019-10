Zwei Personen sterben bei Verkehrsunfall auf B6 bei Hannover

Weitere alarmierte Rettungskräfte brachten eine schwer verletzte 25-Jährige und den leicht verletzten Lkw-Fahrer in Kliniken.

Hannover. Eine 27-Jährige ist mit ihrem Ford Fiesta in die Gegenfahrbahn geraten und dann von einem Lkw erfasst worden. Sie und ihr Beifahrer starben.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B6 im Stadtteil Stöcken in Hannover sind in der Nacht zu Samstag gegen 2.45 Uhr drei Menschen tödlich verletzt worden. Bei dem Unfall ist ein Ford Fiesta ins Schleudern gekommen und auf die Gegenfahrbahn geraten und dann mit einem Lkw kollidiert. Das berichtet die Polizei am Samstag.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war eine 27-Jährige mit ihrem Ford Fiesta (Beifahrer: 27 Jahre alt, Mitfahrerin: 25 Jahre alt) auf dem linken Fahrstreifen der B6 in Richtung A2 unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Stöckener Straße kam sie mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf den linken Grünstreifen, geriet auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Ampelmast.

Auto gerät in den Gegenverkehr und wird von Lkw erfasst

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das über die Kreuzung auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Ein 44-jähriger Fahrer eines Lkw konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und prallte mit seiner Front gegen die Fahrerseite des Ford Fiesta.

Zwei Fiesta-Insassen tödlich verletzt

Bei der Kollision wurde die 25-jährige Mitfahrerin aus dem Fahrzeug geschleudert. Die Fahrerin des Ford starb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer wurde unter Reanimation in ein Krankenhaus gebracht, dort verstarb er jedoch wenig später. Weitere alarmierte Rettungskräfte brachten die schwer verletzte 25-Jährige und den leicht verletzten Lkw-Fahrer in Kliniken.

Die B6 musste in Höhe der Unfallstelle bis circa 8.40 Uhr voll gesperrt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.