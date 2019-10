IG Metall: AfD spielt mit Ängsten der Leute

Braunschweig. Gewerkschafts-Chefs aus der Region wollen die Menschen zur Teilnahme an der Demo gegen den AfD-Bundesparteitag in Braunschweig mobilisieren.

Noch hat er seinen Hut nicht in den Ring geworfen. Es ist aber gut möglich, dass der thüringische AfD-Landeschef Björn Höcke ausgerechnet beim Bundesparteitag in Braunschweig zum Parteichef gewählt wird. Der Rechtsaußen wartet die Landtagswahl in Thüringen ab, könnte dann bei der Wahl der neuen Parteispitze in der Braunschweiger VW-Halle am

30. November Alexander Gauland oder Jörg Meuthen ablösen.

Doch nicht nur der umstrittene Höcke ist der hiesigen IG Metall ein Dorn im Auge. Die IG-Metall-Chefs aus der Region rufen zur Teilnahme an der geplanten Demonstration gegen den Parteitag in Braunschweig auf. Derzeit sind fünf Kundgebungen gegen die Veranstaltung angemeldet, außerdem ein Demonstrationszug. Die Anmelder um das „Bündnis gegen Rechts“ gehen von voraussichtlich 2000 Teilnehmern aus. Der Aufruf der Gewerkschafter dürfte weiteren Auftrieb geben.

Nach dem Mord des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke und dem Attentat von Halle sind sich die IG-Metall-Chefs aus der Region sicher: Die AfD hat den geistigen Nährboden für diese Taten bereitet. „Die AfD ist hier nicht gewollt“, sagte Matthias Wilhelm von der IG Metall Salzgitter-Peine.

Eva Stassek von der IG Metall Braunschweig sagte, AfD-Spitzenpolitiker hätten mit ihren Aussagen immer wieder die Grenzen des Sagbaren verschoben und so das geistige Klima in Deutschland vergiftet. Höcke hatte unter anderem mit der Forderung nach einer „erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad“ für Empörung gesorgt. Gauland hatte die Nazi-Zeit als „Vogelschiss“ in Deutschlands Geschichte verharmlost. Ricarda Bier von der IG Metall Wolfsburg erklärte: „Denken führt zum Sprechen. Sprechen führt zum Handeln.“

17.000 Menschen unterschreiben Online-Petition

Ob die Flüchtlingskrise, drohende Arbeitslosigkeit oder Schwierigkeiten bei der Energiewende: „Die AfD spielt mit den Ängsten der Leute und schlägt Kapital daraus“, sagte Gewerkschafter Wilhelm. „Antworten bleibt die Partei aber schuldig“, sagte Stassek.

Beim Parteitag in Braunschweig gelte es deutlich zu zeigen, so Stassek: „Es ist Zeit, dem Vormarsch der extremen Rechten und Rechtspopulisten entgegenzutreten, bevor diese noch weiter an Einfluss und Macht gewinnen.“

VW-Belegschaftsvertreter hatten bereits gefordert, den Namen Volkswagen während des Bundesparteitags in der Braunschweiger Volkswagen-Halle abzudecken. Das fordert auch die IG Metall. Eine zwischenzeitliche Umbenennung sei auch denkbar.

Der städtische Betreiber der Halle konnte den Parteitag laut eigener Aussage nicht verhindern. Die Organisation Campact will per Online-Petition genau das noch erreichen – gestern Abend hatten gut 17.000 Menschen unterschrieben. 20.000 Menschen sind nötig, um die Stadt Braunschweig aufzufordern, „unverzüglich alle demokratischen Möglichkeiten auszuschöpfen“, um den AfD-Bundesparteitag zu verhindern.