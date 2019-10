Linke: CDU macht vor dem AfD-Bundesparteitag schweren Fehler

Die Linkspartei erhebt schwere Vorwürfe gegen die CDU in unserer Region. Grund ist der Umgang mit dem Bundesparteitag der AfD am 30. November und 1. Dezember in der Braunschweiger VW-Halle.Frank Oesterhelweg, Landtags-Vizepräsident und Chef des CDU-Landesverbandes Braunschweig, hatte unserer...