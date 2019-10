Pflegekräfte in Niedersachsen sollen mehr verdienen

Die Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Pflege werden in Niedersachsen deutlich verbessert (Symbolbild).

Hannover. Leistungen in der ambulanten Pflege würden demnach höher vergütet als bislang, die Tarifbindung in der Pflege werde gestärkt.

Die Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Pflege werden in Niedersachsen deutlich verbessert. Darauf habe sich die „Konzertierte Aktion Pflege“ am Montagabend nach intensiven Beratungen verständigt, teilte die Landesregierung am Dienstag in Hannover mit. Außer ihr gehören diesem Pflegebündnis die niedersächsischen Wohlfahrtsverbände, Krankenkassen, Verbände der privaten Pflegeanbieter sowie Vertretungen der Pflegekräfte an.

Suche nach freien Pflegeplätzen soll erleichtert werden

Den Angaben zufolge sollen Pflegekräfte in Niedersachsen künftig mehr verdienen. Leistungen in der ambulanten Pflege würden höher vergütet als bislang, die Tarifbindung in der Pflege werde gestärkt. Zudem sollen neue Ansätze zur Versorgung von Pflegebedürftigen entwickelt und umgesetzt sowie die Suche nach freien Pflegeplätzen erleichtert werden. Am Dienstag brachte das Kabinett zudem die Novelle des Niedersächsischen Pflegegesetzes auf den Weg. Sie soll unter anderem die tarifgerechte Bezahlung von Pflegerinnen und Pflegern unterstützen.

Sozialministerin Reimann: Verhandlungen „nicht immer einfach“

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sagte, es sei ihm persönlich sehr wichtig, dass Pflegerinnen und Pfleger für ihre verantwortungsvolle Aufgabe anständig bezahlt würden und unter vernünftigen Bedingungen arbeiten könnten. Die vereinbarten Verbesserungen seien „ein großer Schritt nach vorn für die Pflege in Niedersachsen.“ Sozialministerin Carola Reimann (SPD) räumte ein, dass die Verhandlungen „nicht immer einfach“ gewesen seien. Alle Partner hätten jedoch die Überzeugung gehabt, „dass wir die Situation in der Pflege verbessern müssen“. epd