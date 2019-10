16-Jähriger stirbt bei Arbeitsunfall bei Hannover

Der Unfall ereignete sich an einer sogenannten Förderschnecke, über die Holzbriketts zum Heizen in den Brennraum eines Ofens transportiert werden (Symbolbild).

Lehrte. Der Mitarbeiter einer Metallbaufirma geriet am Dienstag in eine Fördermaschine und wurde dabei tödlich verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Ein 16-Jähriger ist bei einem Arbeitsunfall in Lehrte bei Hannover tödlich verletzt worden. Der Mitarbeiter einer Metallbaufirma geriet am Dienstag in eine Fördermaschine, wie die Polizei mitteilte. Dabei klemmte er sich seine Beine ein und verletzte sich so schwer, dass er starb.

Polizei: Kein Hinweis auf Fremdverschulden

Der Unfall ereignete sich an einer sogenannten Förderschnecke, über die Holzbriketts zum Heizen in den Brennraum eines Ofens transportiert werden. Gegen 13.30 Uhr geriet der junge Mann aus Seelze in die Maschine, die seine Beine einklemmte und ihn tödlich verletzte. Laut Polizei liegen derzeit keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor. Zusätzlich zu den polizeilichen Ermittlungen hat auch das Gewerbeaufsichtsamt Untersuchungen des Vorfalls aufgenommen. dpa/feu

